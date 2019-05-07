شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن تعيين 6 متحدثين رسميين باسمها للتواصل مع وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة قررت تعيين 6 متحدثين رسميين باسمها للتواصل مع وسائل الإعلام وتحقيق كفاءة عالية فى إيصال الرسالة الإعلامية، فى كافة قطاعات العمل من ضرائب وجمارك وموازنة وحماية اجتماعية.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سوف يتم الانتهاء من تنفيذ خطة متكاملة للتواصل مع وسائل الإعلام وذلك للإجابة عن كافة تساؤلات الصحفيين ووسائل الإعلام.
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