شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: ندرس حوافز لتشجيع المواطنين على الدفع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، راد على سؤال لليوم السابع، إنه سيتم دراسة تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على إجراء الدفع الإلكترونى وسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا والذى بدأ فى 1 مايو 2019 بسداد المستحقات التى تزيد عن 500 جنيه بكروت البنوك.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، أن المواطن لن يتحمل أى أعباء للدفع الإلكترونى وسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم منظومة السداد الإلكترونى لما لها من مزايا كبيرة.