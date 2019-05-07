شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار، اليوم الثلاثاء الموافق 7-5-2019،على مستوى كافة البنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك القاهرة 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار17.09 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليأتى فى عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثاتها الآن، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.09 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك مصر

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك البركة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع