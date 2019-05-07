- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار، اليوم الثلاثاء الموافق 7-5-2019،على مستوى كافة البنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.
وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك القاهرة 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار17.09 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم فى مصر
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليأتى فى عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثاتها الآن، كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.09 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.1 جنيه للشراء
17.2 جنيه للبيع
17.1 جنيه للشراء
17.2 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.1 جنيه للشراء
17.2 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.1 جنيه للشراء
17.2 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.1 جنيه للشراء
17.2 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك البركة
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.