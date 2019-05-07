شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، رادا على أسئلة ”الخليج 365”، إن حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2019، ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، إنه من المتوقع أن يتم تسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، فى شهر يوليو 2019 فى أعقاب الزيارة الحالية لبعثة المؤسسة الدولية لمصر فى الوقت الحالى ورفع تقرير نهائى للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى عقب عملية المراجعة.
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