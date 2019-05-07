رويترز: انخفاض تكلفة دعم الوقود بمصر نحو 28% أول 9 أشهر من 2018-2019

رويترز

قال وزير البترول طارق الملا لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التى تنتهى فى 30 يونيو.

بذلك تكون تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45% مقارنة مع 84 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، فى مارس على أن...