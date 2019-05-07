إطلاق معرض "سيتي سكيب ماركت بليس" العقاري في المملكة المتحدة في 2020

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة ’إنفورما ماركتس‘، التي تتولى تنظيم فعاليات ’سيتي سكيب‘ العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرامها اتفاق تعاون مع ’ذا كومبليتلي جروب‘ لتنظيم فعالية ’سيتي سكيب ماركت بليس‘ في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تنعقد الفعالية بتاريخ 28 و29 أبريل 2020 في منشأة ’أولد بيلينجز جيت ماركت‘ الأيقونية في لندن، كما يتوقع أن تستضيف أكثر من 70 جهة عارضة عالمية، تشمل قائمتي عملاء ’سيتي سكيب‘ و’ذا كومبليتلي جروب‘ مجتمعتين، إلى جانب الآلاف من المستثمرين الدوليين ممّن يتطلعون لعقد الشراكات واغتنام الفرص الاستثمارية التي تغطي كافة مكونات الطيف العقاري.

ستعتمد الفعالية التي تمتد على مدى يومين، نموذجاً تسهل المشاركة فيه والذي كان سبباً في نجاح فعالية ’ذا كومبليتلي ريتيل ماركت بليس‘، وهي أضخم الفعاليات التي نظمتها ’ذا كومبليتلي جروب‘ عقب إطلاقها في لندن عام 2012؛ ولجأت أعداد متنامية من الأسواق الأوروبية إلى محاكاة هذا النجاح، بما فيها ’ذا نورديكس‘ و’أيبريا‘ و’سي إي إي‘. في حين أصبحت ’سيتي سكيب‘ العلامة الرائدة في قطاع الفعاليات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تنظيمها لعشرة معارض سنوياً، فضلاً عن فعاليتها الرئيسية التي تقام في دبي.

ومن خلال الاستفادة من علاقات الجهتين المنظمتين في القطاع العقاري، ستغطي الفعالية كافة الميادين العقارية مع التركيز على الاستثمار التجاري العقاري. وتنضم الجهات العارضة التي تمثل دبي وأبوظبي ومصر وتركيا والولايات المتحدة وقبرص إلى قائمة المشاركين الدوليين المتوقع حضورهم في نسخة العام القادم من المعرض، إلى جانب الجهات العارضة الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

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وفي سياق تعليقه، قال دوم ميلر، الرئيس التنفيذي لـ ’ذا كومبليتلي جروب‘: "إننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الجديد مع ’سيتي سكيب‘ والفرص التي يُتيحها في المملكة المتحدة وأمام الشركات العقارية داخل المملكة وخارجها. يُدرك المستثمرون الأجانب بأنّه الوقت المثالي للمساعدة على تعزيز النمو والتجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن شأن فعالية ’سيتي سكيب ماركت بليس‘ في المملكة المتحدة أن توفر البيئة المثالية للزوار لاكتشاف المشاريع الجديدة والمتميزة والمساعدة في إقامة الشراكات طويلة الأمد".

ومن جانبه، قال توم رودز، مدير معرض في ’سيتي سكيب‘: "إنّها الانطلاقة الأولى لعلامة ’سيتي سكيب‘ في المملكة المتحدة، وإنّنا مسرورون للغاية لعقد الشراكة مع ’ذا كومبليتلي جروب‘ للارتقاء بإمكاناتنا والاستفادة من القوة التي تتسم بها علاماتنا العقارية. وبالتوازي مع هذا الارتفاع الهائل في أعداد المستثمرين العقاريين العالميين وما يصاحبه من المرونة التي تتسم بها الأسواق العقارية، سيُتيح معرضنا في العام القادم للأخصائيين والمستثمرين العاملين في القطاع فرصة التفاعل مع بعضهم البعض فيما يتعلق بأكثر أوجه الأعمال تعقيداً، فضلاً عن فهم الفرص واغتنامها والتواصل لتعزيز النمو المستقبلي".

كما سيتيح المعرض في العام المقبل منصة معرفية تضم سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية التي ستسلط الضوء على الاستثمار في المملكة المتحدة. وتغطي الندوات طيفاً من المواضيع، مثل: الفرص المتاحة عبر كافة فئات الأصول في السوق العقارية في المملكة المتحدة؛ والحوافر الحكومية على الصعيدين الوطني والمحلي؛ وأكثر المدن جاذبية ومناطق الفرص في المملكة المتحدة؛ والاعتبارات القانونية والضريبية والثقافية للاستثمار في المملكة المتحدة.

يشر إلى أن هذا التعاون هو الأول من نوعه بين مجموعتي ’سيتي سكيب‘ و’ذا كومبليتلي جروب‘؛ ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية المستثمرين من المملكة المتحدة والعالم على حد سواء، مع التركيز على المستثمرين في المناطق المختلفة التي تنشط فيها مجموعة ’سيتي سكيب‘ والساعين لإيجاد الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات. وعلاوةً على ذلك، سيشهد المعرض المزمع انعقاده في العام المقبل سعي الجهات الفاعلة الرائدة في القطاعين الخاص والعام للتواصل مع الشركاء الاستثماريين ووسطاء سوق العقارات السكنية والتجارية والشركات المختصة في القانون العقاري.