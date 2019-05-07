نمو مبيعات "إعمار للتطوير" بنسب قياسية خلال الربع الأول من 2019

دبي - الخليج 365 :

سجلت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2019، مدعومة بالمبيعات الاستثنائية للوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة، حيث حقق إجمالي المبيعات للفترة نمواً بنسبة 51 بالمئة لتصل قيمتها إلى 5.902 مليار درهم (1.607 مليار دولار) مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2018 البالغة 3.908 مليار درهم (1.064 مليار دولار).

وأطلقت "إعمار للتطوير" ثمانية مشاريع جديدة خلال الربع الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 4.362 مليار درهم (1.188 مليار دولار). واستمر الاهتمام الكبير والمتواصل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بالمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستثمرين من المملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة والهند، مع ارتفاع استثمارات عدد من عملاء "إعمار" بمقدار الضعف خلال الربع الأول من 2019. كما سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في المبيعات للمستثمرين من باكستان ومصر. وبلغت نسبة المبيعات للمستثمرين من غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 45 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الاستثماري العالمي الكبير بالسوق العقارية في دبي، وقوة علامة "إعمار" التجارية.

وجاء نمو المبيعات مدفوعاً بالنمو الكبير الذي يحققه اقتصاد دبي، بما يشمل جميع القطاعات الرئيسية، مثل السياحة، والسفر، والطيران، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة. وبرزت دبي كوجهة مفضلة للأعمال والسياحة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مبيعات الوجهات التي تطورها "إعمار".

وبالإضافة إلى ذلك، توفر دبي بيئة تشريعية وتنظيمية سليمة وشاملة تضمن حماية مصالح المستثمرين، الأمر الذي يزيد ثقتهم بالمدينة. وخلال السنوات العشر الماضية، عززت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري لضمان اتباع أفضل الممارسات ضمن كافة مراحل العمل في القطاع، بما في ذلك تطوير العقارات، والتسويق، والتقييم، والبيع، والشراء، وأنشطة الوساطة العقارية، حرصاً على تسليم العقارات إلى مالكيها في المواعيد المحددة، وبالتالي تعزيز الأجواء الإيجابية في السوق.

أبرز إنجازات الأداء

سجلت "إعمار للتطوير" خلال الربع الأول من عام 2019 صافي أرباح بقيمة 751 مليون درهم (204 مليون دولار) وإيرادات بقيمة 3.341 مليار درهم (910 مليون دولار).

وبما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ارتفعت قيمة مشاريع "إعمار للتطوير" المعدة للبيع إلى 37.729 مليار درهم (10.272 مليار دولار) سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

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بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار للتطوير" و"إعمار العقارية": "يرتكز الأداء الإيجابي لـ ’إعمار للتطوير‘ على الاستراتيجية التطويرية التي ننتهجها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تركز على أربعة محاور رئيسية: الاستفادة المثلى من مزايا مجمعاتنا الرئيسية المتكاملة؛ تعزيز الابتكارات التي توفر منتجات فريدة تلاقي احتياجات جيل الألفية والجيل الجديد من العملاء؛ تفعيل التواصل مع المستثمرين الدوليين، والتخطيط الدقيق لتنفيذ المشاريع وتسليمها في مواعيدها المحددة. وإن الأداء الاقتصادي القوي في دبي، والركائز الصلبة، والتطلعات المستقبلية الإيجابية، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية والمزايا التي تمنح نمو القطاع العقاري زخماً أكبر، بما في ذلك منح التأشيرات طويلة الأمد، كلها أمور تعزز بدورها ثقة واهتمام المستثمرين، مما يتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصالح".

استجابة قوية على إطلاق الوجهات الجديدة

أطلقت "إعمار للتطوير" العديد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي، شهد عدد منها بيع كافة الوحدات المطروحة بالكامل. وشمل ذلك إطلاق المرابع العربية 3، مجمع منازل التاون هاوس الذي يضمن أعلى مستويات الخصوصية للسكان، ويتمتع بخصائص مميزة تشمل الحديقة المركزية، والبوليفارد الممتد على طول 4 كيلومترات، والمسبح ذات التصميم النهري، ومجموعة واسعة من المرافق الرياضية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال والمرافق الصحية والرياضية.

وشهد إطلاق مشروع "فلل إكسبو جولف" بمراحله الأربع في إعمار الجنوب، في الوجهة التي تحتضن ملعباً للجولف وتتمتع بموقع حيوي يبعد 10 دقائق فقط عن مقر استضافة "إكسبو 2020 دبي" و7 دقائق فقط عن "مطار آل مكتوم الدولي"، نجاحاً كبيراً مع بيع كافة الوحدات المطروحة للمستثمرين.

وفي إطار تركيزه على الابتكار لمواكبة احتياجات الجيل الجديد من العملاء، أطلق دبي هيلز استيت وحدات "إكزيكتيف رزيدنسز"، التي تتيح للمستثمرين فرصة الحصول على رخصة مجانية للأعمال التجارية وتأشيرة إقامة مجانية لمدة ثلاث سنوات، قابلتيْن للتجديد، عند سداد 20 بالمئة فقط من قيمة الشقة، وذلك عبر شراكة مع "مركز دبي للسلع المتعددة".

وبدوره كشف خور دبي، الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي توصف بأنها "عالم الغد"، عن مجمعات سكنية جديدة مثل "بالاس رزيدنسز"، الشقق الفندقية من فئة الخمس نجوم بإطلالة على الواجهة المائية، وهي الخطوة التي قوبلت باهتمام كبير من قبل المستثمرين.

وتستقطب وجهات "إعمار" مستثمرين يمثلون أكثر من 200 جنسية. وساهم ذلك في ترسيخ مكانة "إعمار" كأكبر شركة عقارية خارج الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار. وتقدم الشركة للعملاء تجربة تحاكي الإقامة في "مدينة ضمن المدينة"، عبر التركيز على تطوير الوحدات السكنية الأصغر حجماً والأكثر ذكاءً ضمن وجهات تضم مرافق اجتماعية متكاملة، مع الالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة، وهي العناصر التي تدعم النمو المتواصل الذي تحققه "إعمار للتطوير". ولدعم استراتيجية النمو الدولي، افتتحت الشركة مكاتب للتسويق في الصين، والهند، والمملكة العربية السعودية، وعدد من الأسواق العالمية الرئيسية.