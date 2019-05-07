شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الاتصالات (7010) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 110.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -2.08% بما يعادل -2.40 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 115.80 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 120.01 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 110.00 ومستوى المقاومة 117.40 .