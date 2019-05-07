شكرا لقرائتكم خبر عن الأبحاث والتسويق يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأبحاث والتسويق (4210) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 9.57% بما يعادل 7.70 ريال ، وذلك بدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع أحجام التداول ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 88.92 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 126.80 إلى 65.50) .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 88.92 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 96.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.50 ومستوى المقاومة 93.60 .