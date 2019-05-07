شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يكسر دعم محوري – تحليل صباحي - 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البحري (4030) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم مستوى الدعم المحوري 27.95 ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -0.35 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 27.95 ، ليستهدف مستوى الدعم 26.95 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.95 ومستوى المقاومة 28.50 .