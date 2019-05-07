شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت أم القرى ينخفض بفجوة سعريه - تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم اسمنت ام القرى (3005) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليصنع فجوة سعريه هابطة في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.87% بما يعادل -0.42 ريال ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 14.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.70 إلى 10.30) .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 14.87 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته ، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.70 ومستوى المقاومة 14.87 .