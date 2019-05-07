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شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم اسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 9.0 ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليرتد منه ارتفاعاً ويحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 2.91% بما يعادل 0.27 ريال .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.15 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.00 من جديد استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 10.00 .
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