شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يضاعف من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جبل عمر (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر مستوى الدعم المحوري 31.40 ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.89% بما يعادل -0.60 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 31.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 28.74 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 32.45 .