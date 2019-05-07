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شكرا لقرائتكم خبر عن ينساب يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ينساب (2290) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.99% بما يعادل -1.40 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 68.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 72.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 67.30 ومستوى المقاومة 72.00 .
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