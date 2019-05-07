شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إعمار (4220) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.67% بما يعادل -0.06 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.83 ، طيلة ثبات المقاومة 9.10 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.34 ومستوى المقاومة 9.10 .