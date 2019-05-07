بترورابغ يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 07-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليرتفع بشكل حذر ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.62% بما يعادل 0.12 ريال ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 18.30 ، طيلة ثبات المقاومة 20.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.30 ومستوى المقاومة 20.52 .

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