الاقتصاد

طاقة السعودية تخطط للاستحواذ على شركتين في أمريكا الشمالية

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) السعودية إنها تنوي الاستحواذ على شركتين في أمريكا الشمالية في قطاعي تكنولوجيا خدمات حقول النفط والصناعة بنهاية 2019.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنها خصصت نحو 1.2 مليار دولار لاستثمارات وعمليات استحواذ جديدة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي الشهر الماضي، قالت طاقة إن شركة الحفر العربية التابعة لها استحوذت على أنشطة الحفر البري بالشرق الأوسط لشركة شلمبرجر في الكويت وسلطنة عمان والعراق وباكستان مقابل 415 مليون دولار.

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