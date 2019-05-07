شكرا لقرائتكم 10 بلايين ريال خسرتها الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:57

سجلت 74 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 32 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات أخرى، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 576 بليون ريال بخسارة 10.2 بليون نستبها 1.74 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 14 في المئة الى 246 مليون ريال في مقابل 216 مليونا وهبطت الكمية المتداولة 19 في المئة الى 8.7 مليون سهم، في مقابل 11 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 4 في المئة الى 4476 صفقة في مقابل 4675 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة التراجع للجلسة الثانية، بنسبة 1.58 في المئة من قيمته تعادل 165 نقطة هبوطا الى 10297 نقاط في مقابل 10461 نقطة اليوم السابق، لتتراجع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 0.02 في المئة.

وخالف قطاع الاتصالات اتجاه البورصة الهابط، بعد ارتفاع مؤشره 0.05 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات بخسارة 2.58 في المئة الى 7943 نقطة، تلاه مؤشر العقارات الخاسر 2.11 في المئة الى 1827 نقطة، ثم مؤشر التأمين بخسارة نسبتها 2.08 في المئة.

وسجل مؤشر الصناعة رابع أكبر خسارة نسبتها 1.75 في المئة، تلاه مؤشر المصارف بنسبة 1.72 في المئة، ثم مؤشر جميع الاسهم الخاسر 1.67 في المئة، بينما سجل مؤشر العائد الاجمالي خسارة نسبتها 1.58 في المئة.