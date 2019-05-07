شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت على رغم تراجع الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:56

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الاسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 28 في المئة الى 13.6 مليون دينار في مقابل 19 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة 3 في المئة الى 66 مليون سهم في مقابل 68 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة 25 في المئة الى 3316 صفقة في مقابل 4431 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة، إذ سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة في البورصة بنسبة 0.58 في المئة تعادل 28 نقطة، صعودا الى مستوى 4845 نقطة في مقابل 4817 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الاول أقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.34 في المئة تعادل 21 نقطة الى 6191 نقطة في مقابل 6170 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.40 في المئة تعادل 23 نقطة الى 5732 نقطة في مقابل 5709 نقاط لليوم السابق.

وحل سهم «بوبيان ب» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.16 في المئة، وصولاً إلى 945 فلس، من تداول 131 ألف سهم، بلغت قيمتها 123 ألف دينار.

وسجل سهم « المتكاملة» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.23 في المئة، هبوطا إلى 679 فلس، من تداول 68 الف سهم، قيمتها 46 ألف دينار، نُفذت من خلال 26 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 2.88 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.49 في المئة الى 683 فلس، من تداول 4.26 مليون سهم.