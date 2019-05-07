"الاستثمار" يستحوذ على 81 في المئة من السيولة المتداولة في البحرين

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:55

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات اليوم (الاثنين) ارتفاعه لليوم الرابع بنسبة 0.08 في المئة تعادل 1.16 نقطة، صعودا الى 1437.61 نقطة في مقابل 1436.45 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.50 في المئة، فيما واصل مؤشر البحرين الاسلامي الاستقرار عند 793.79 نقطةـ لتستقر خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام عند 3.56 في المئة.

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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعاً في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 759 ألف سهم في مقابل 4.40 مليون بتراجع 83 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.05 مليون دينار في مقابل 1.04 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 1.42 في المئة، نفذت من خلال 37 صفقة في مقابل 76 صفقة بتراجع 51 المئة. وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعاً في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 759 ألف سهم في مقابل 4.40 مليون بتراجع 83 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.05 مليون دينار في مقابل 1.04 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 1.42 في المئة، نفذت من خلال 37 صفقة في مقابل 76 صفقة بتراجع 51 المئة. وشهدت تعاملات اليوم التداول بأسهم 12 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 6 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.91 بليون دينار بزيادة 7.1 مليون نسبتها 0.08 في المئة. وعاود قطاع الاستثمار تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 902 الف دينار بحريني، شكلت 81 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 270 ألف سهم، نفذت من خلال 4 صفقات. وسجل سهم بنك انفستكورب أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 891 ألف دينار، نسبتها 80 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 225 الف سهم، نُفذت من خلال صفقة واحدة.



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