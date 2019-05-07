شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقية مع البنك الدولى لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بـ200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقية لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، فى ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، الى مصر.

وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير البنك الدولى فى مصر، وذلك بمعبد فيلة باسوان.

وشهدت الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذى للمشروع بين نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومارينا ويس.

وذكرت الوزيرة، أن هذه الإتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى ازالة اى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسى ورأس المال فى المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التى تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التى تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار فى مؤسسات الوساطة فى رأس المال المخاطر التى يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص فى استثمار هذه الأموال.

وأوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذى يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل فى القطاع الخاص فى جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالى 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالى 70 ألف امرأة و 56 ألف شاب، مشيرة إلى أن بتوقيع هذه الاتفاقية سيصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.

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وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى "لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال فى كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا".