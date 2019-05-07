شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.89% رابحا عدد 48.130 نقطة ليصل إلى مستوى 5780.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% رابحاً 80.130 نقطة ليصل إلى مستوى 6270.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% خاسراً 15.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4829.68 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 68.4 مليون سهم بقيمة 22.6 مليون دينار كويتى عبر 3102 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.65%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاعى الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.34%، تلاه تمدين بنسبة 10%، ثم المصالح بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "منازل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.69% ثم العقارية بنسبة 7.52%، ثم بيان بنسبة 7.14%.