الاقتصاد

الاسترالى يرتفع بعد إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة مستقرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترالى يرتفع بعد إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الدولار الاسترالى اليوم الثلاثاء بعد أن قرر البنك المركزى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسى منخفض، فى حين ظل اليوان تحت ضغط بفعل تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

وصعد الاسترالى 0.8% إلى 0.7048 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطى الاسترالى سعر السيولة عند 1.50%، مبددا التكهنات بأنه قد يعمد إلى تخفيف السياسة النقدية عقب قراءة تضخم أضعف من المتوقع.

Advertisements

وتراجع اليوان قليلا فى الأسواق الخارجية إلى 6.7781 يوان للدولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته فى أربعة أشهر عند 6.8218 أمس الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة عملات إلى 97.420.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1215 دولار فى حين صعد الجنيه الاسترلينى 0.2 % إلى 1.3124 دولار لآمال فى انفراجة بمحادثات حزبى المحافظين والعمال بشأن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسترالى يرتفع بعد إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا