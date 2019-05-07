شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترالى يرتفع بعد إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الدولار الاسترالى اليوم الثلاثاء بعد أن قرر البنك المركزى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسى منخفض، فى حين ظل اليوان تحت ضغط بفعل تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

وصعد الاسترالى 0.8% إلى 0.7048 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطى الاسترالى سعر السيولة عند 1.50%، مبددا التكهنات بأنه قد يعمد إلى تخفيف السياسة النقدية عقب قراءة تضخم أضعف من المتوقع.

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وتراجع اليوان قليلا فى الأسواق الخارجية إلى 6.7781 يوان للدولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته فى أربعة أشهر عند 6.8218 أمس الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة عملات إلى 97.420.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1215 دولار فى حين صعد الجنيه الاسترلينى 0.2 % إلى 1.3124 دولار لآمال فى انفراجة بمحادثات حزبى المحافظين والعمال بشأن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.