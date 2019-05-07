شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو مصرف لبنان يعلقون الإضراب حتى الجمعة ثم يقررون الخطوة التالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس نقابة موظفى مصرف لبنان المركزى إن الموظفين قرروا اليوم الثلاثاء تعليق إضرابهم حتى يوم الجمعة، حيث سيجتمعون فيه للبت فى وقف الإضراب أو استئنافه.
وبدأ موظفو البنك المركزى إضرابا عن العمل أمس الاثنين احتجاجا على مقترحات فى مسودة الميزانية العامة للبنان ستقلص أجورهم.
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