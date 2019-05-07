شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: بورصة بيروت مغلقة انتظارا لاستئناف العمل بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر فى بورصة بيروت إن حركة التداول معلقة لليوم الثانى على التوالى اليوم الثلاثاء لأسباب فنية نتيجة إضراب موظفى مصرف لبنان المركزى.

وقال المصدر إن تعليق التداول سيستمر "إلى حين يرجع العمل بشكل طبيعى بمصرف لبنان"، كانت البورصة علقت التداول أمس الاثنين لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية فى موعدها وسط إضراب موظفى البنك المركزى.

وأوضح المصدر أنه فى حالة تعليق الإضراب اليوم فإن البورصة ستصدر مرسوما باستئناف العمل بشكل طبيعى غدا الأربعاء، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى تداولات اليوم.

وقال رئيس نقابة موظفى مصرف لبنان لرويترز إن موظفى البنك المركزى بصدد اتخاذ قرار بتعليق الإضراب مؤقتا خلال اجتماع جمعيتهم العامة اليوم.