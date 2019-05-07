شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسرة عدد 45.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10251.34 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3 ملايين سهم بقيمة 71.5 مليون ريال قطرى عبر 1427 صفقة، وارتفع 18 سهم، وانخفض 18 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية، بنسبة 0.41%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.29%.