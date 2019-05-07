شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسرة عدد 45.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10251.34 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3 ملايين سهم بقيمة 71.5 مليون ريال قطرى عبر 1427 صفقة، وارتفع 18 سهم، وانخفض 18 سهما، واستقر 3 أسهم.
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية، بنسبة 0.41%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.29%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.