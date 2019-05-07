شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الطلبيات الصناعية الألمانية فى مارس لكن دون المتوقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية أقل من المتوقع في مارس بعد تراجعات حادة لشهرين، مما سيثير قليلا من الارتياح حيال أكبر اقتصاد أوروبي والذي يواجه تباطؤا حادا في النمو.
وزادت عقود سلع "صُنع في ألمانيا" 0.6%، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي حيث كان متوسط التوقعات لنمو أعلى من ذلك عند 1.5 %.
وجرى تعديل قراءة فبراير بزيادة طفيفة إلى تراجع نسبته 4% بدلا من 4.2% في التقرير السابق.
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