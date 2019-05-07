شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له هذا العام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده السادسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 110.63 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.76، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.59، بينما حقق الأعلى له عند 110.85.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.35 مليون مقابل 7.09 مليون في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ 49 عام إلى 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 3.8%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم الجمعة الماضية أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 263 ألف وظيفة مضافة مقابل 189 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.3%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس حيال التنظيم المالي في حدث مناقشات منتدى القادة الذي تستضيفه جامعة ييل في ولاية كونيتيكت ويأتي ذلك في أعقاب اللجنة الفيدرالية الأسبوع الماضي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.