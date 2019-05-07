شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين لأول مرة في أربعة جلسات بقرابة الثلاثة بالمائة لأعلى حاجز 80$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الثلاثة بالمائة أو بقرابة 2.3$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ أخر جلسات نيسان/أبريل الماضي، حينما حققت مكاسب فاقت 10% موضحة آنذاك أفضل أداء يومي لها منذ الثاني من ذلك الشهر حينما حققت مكاسب بنحو 27% وعكست أفضل أداء يومي لها في شهرين آنذاك عقب الإعلان عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبلي-ويمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

وفي تمام الساعة 05:41 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.89% إلى مستويات 80.890$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 78.711$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 82.842$، بينما حققت الأعلى لها عند 79.545$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 4.74$ مليار.

Advertisements

هذا وقد محت اللايتكوين خسائر أولى جلسات الأسبوع لتعكس حالياً مكاسب أسبوعية بنحو 2% ولتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي بعد أن حققت الأسبوع الماضي أول مكاسب أسبوعية لها في أربعة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية، ونود الإشارة، لكونها كانت قاب قوسين أو أدنى في الثالث من نيسان/أبريل من مستويات 100$ عقب ارتفاعها في مطلع الشهر الماضي بأكثر من 50% وتضاعف قيمتها السوقية آنذاك.

وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية مؤخراً وبالأخص عقب أعرب لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية الشهر الماضي عن رغبتها في حظر تعدين البتكوين مرجيه ذلك لجعل العالم أكثر أماناً، مع العلم أن أكثر من ثلثي عمليات التعدين على البتكوين عالمياً تجرى في الصين، وتلي ذلك تطرق المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لكون التكنولوجيا المالية الجديدة مثل العملات المشفرة تؤدي لعدم الاستقرار المالي.

وصولاً إلى أثارت المدعي العام في نيويورك شكوكاً حيال استقرار عملة تيثير في أعقاب التحقيقات التي تطرقت إلى اشتراك مشغلي منصة التداول بيتفينكس التي تسيطر على العملة المشفرة تيثير في العمل على إخفاء الخسارة البالغة 850$ مليون من أموال العملاء والشركات لديهم، بالإضافة إلى التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الهندية تفكر في حظر تداولات العملات الرقمية بشكل كامل.