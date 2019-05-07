شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها هذا العام مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر وسط انخفاض مؤشر الدولار للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس في كونيتيكت.

في تمام الساعة 04:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.14% لتتداول حالياً عند 1,284.10$ للأونصة موضحة توالي ارتداها من الأدنى لها هذا العام مقارنة مع الافتتاحية عند 1,282.40$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 97.40 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.52.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.35 مليون مقابل 7.09 مليون في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ 49 عام إلى 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 3.8%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم الجمعة الماضية أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 263 ألف وظيفة مضافة مقابل 189 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.3%.

وفي سياق أخر، بترقب المستثمرين لحديث عضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارليس حيال التنظيم المالي في حدث مناقشات منتدى القادة الذي تستضيفه جامعة ييل، ويأتي ذلك في أعقاب إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والإفادة بالمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد الأربعاء الماضي على أن اللجنة الفيدرالية مستمرة في نهج "الصبر" حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع أعربه عن استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، وأفادته بأن معدل التضخم الأساسي لا يزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، مضيفاً بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لرفع أو خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تأكيده على استقلالية السياسة النقدية.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتهايزر لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير بزيادة التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده، موضحاً أنه لنحو تسعة أشهر يدفع رسوم جمركية 25% على سلع تقدر بنحو 50$ مليار، ورسوم جمركية 10% على سلع تقدر بنحو 200$ مليار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

كما نوه أنه قد يتم رفع الرسوم على السلع التي تقدر بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول الجمعة المقبلة، وسط تهديده أيضا بفرض تعريفة 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً"، وجاء ذلك قبل تغريده أخرى له أفاد من خلالها أن بلاده خسرت الكثير في التجارة مع البلدان، وأن تلك الخسائر تقدر ما بين 600$ إلى 800$ مليار سنوياً، ومع الصين الخسائر تقدر بنحو 500$ مليار، مضيفاً أنه لن تتقبل المزيد من الخسائر.

ويأتي ذلك ضمن ضغط الإدارة الأمريكية على الصين واستبطائها لمسيرات المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، وعلى أعتاب زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون الأربعاء القادم لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية بين الطرفين، وذلك في أعقاب زيارة كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر لبكين الأسبوع الماضي.

ويذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت بالأمس لكون الصين تدرس إلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الخارجية الصينية أفادت بأن وفداً صينياً سيتوجه إلى واشنطون، الأمر الذي أعاد بشكل أو بأخر أمال الأسواق في فرص توصل الطرفان لاتفاق تجاري يجنبهم تفاقم الصراع في أعقاب انقضاء أجل الهدنة التي توصلوا إليها في نهاية العام الماضي والتي تم تمديدها في وقت سابق من هذا العام.

هذا وقد أعرب الخبراء لدى مصرف ستاندرد تشارترد مؤخراً عن توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى نحو أعلى مستوى حققته العام الماضي إلى 1,365$ للأونصة وذلك بعد أن اقتربت أسعاره من مرحلة ذروة البيع وتراجعها للأدنى لها هذا العام خلال الآونة الأخيرة، وسط الإفادة بأن أحد الافتراضات الرئيسية التي قد تدعم تعافي الأسعار هي تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر وتعليقه لخطط تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن تلك الافتراضية ترتكز على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للركود المحتمل بحلول عام 2021، ما قد يدعم أداء الذهب الذي يعد ملاذ آمن، وذلك مع تطرقهم إلى ارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية بشكل موسع وارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين والهند مؤخراً والذي قد يدعم أيضا بدورة الأسعار، ووفقاً لذلك يتوقعوا ارتفاع الأسعار إلى 1,365$ للأونصة وأن يكون متوسط الأسعار العام المقبل 1,375$ للأونصة.