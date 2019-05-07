شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 30 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1212 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1199، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1214، بينما حقق الأدنى له عند 1.1191.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 4.2% في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد توضح اتساع العجز إلى 4.5 مليار يورو مقابل 4.0 مليار يورو في شباط/فبراير، وصولاً إلى أصدر المفوضة الأوروبية توقعاتها الاقتصادية للمنطقة ككل.

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على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.35 مليون مقابل 7.09 مليون في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ 49 عام إلى 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 3.8%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم الجمعة الماضية أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 263 ألف وظيفة مضافة مقابل 189 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.3%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس حيال التنظيم المالي في حدث مناقشات منتدى القادة الذي تستضيفه جامعة ييل في ولاية كونيتيكت ويأتي ذلك في أعقاب اللجنة الفيدرالية الأسبوع الماضي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.