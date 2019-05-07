شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في خمسة أسابيع مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها في خمسة أسابيع وسط انخفاض مؤشر الدولار للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.46% لتتداول عند مستويات 62.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.17$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.19% لتتداول عند 71.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.15$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 97.39 مقارنة بالافتتاحية عند 97.54.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.35 مليون مقابل 7.09 مليون في شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس حيال التنظيم المالي في حدث مناقشات منتدى القادة الذي تستضيفه جامعة ييل في ولاية كونيتيكت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتهايزر لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول يوم الجمعة المقبلة.

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وجاء ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير بزيادة التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده، موضحاً أنه لنحو تسعة أشهر يدفع رسوم جمركية 25% على سلع تقدر بنحو 50$ مليار، ورسوم جمركية 10% على سلع تقدر بنحو 200$ مليار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

كما نوه أنه قد يتم رفع الرسوم على السلع التي تقدر بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول الجمعة المقبلة، وسط تهديده أيضا بفرض تعريفة 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً"، وجاء ذلك قبل تغريده أخرى له أفاد من خلالها أن بلاده خسرت الكثير في التجارة مع البلدان، وأن تلك الخسائر تقدر ما بين 600$ إلى 800$ مليار سنوياً، ومع الصين الخسائر تقدر بنحو 500$ مليار، مضيفاً أنه لن تتقبل المزيد من الخسائر.

ويأتي ذلك ضمن ضغط الإدارة الأمريكية على الصين واستبطائها لمسيرات المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، وعلى أعتاب زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون الأربعاء القادم لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية بين الطرفين، وذلك في أعقاب زيارة كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر لبكين الأسبوع الماضي.

ويذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت بالأمس لكون الصين تدرس إلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الخارجية الصينية أفادت بأن وفداً صينياً سيتوجه إلى واشنطون، الأمر الذي أعاد بشكل أو بأخر أمال الأسواق في فرص توصل الطرفان لاتفاق تجاري يجنبهم تفاقم الصراع في أعقاب انقضاء أجل الهدنة التي توصلوا إليها في نهاية العام الماضي والتي تم تمديدها في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 807 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من أيار/مايو الجاري، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.