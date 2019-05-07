شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت معدلات الفائدة بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في السابع من أيار/مايو الجاري على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 1.50% للاجتماع الحادي والثلاثين على التوالي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وذلك مع أصدر المركزي الاسترالي لبيان السياسة النقدية.

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