شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على الاحتياطي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب خسائرهم الموسعة في مطلع الأسبوع، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية مع عودة نبض تداولات في طوكيو وسول اليوم الثلاثاء.

هذا وقد تابعنا أمس الاثنين أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيز ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتيز لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير بإعادة التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده تقدر بنحو 200$ مليار ورفع الرسم من 10% إلى 25% بحلول الجمعة المقبلة، وتهديده أيضا بفرض تعريفة 25% على سلع وبضائع صينية واردة للولايات المتحدة تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً".

ويأتي ذلك ضمن ضغط الإدارة الأمريكية على الصين واستبطائها لمسيرات المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، وعلى أعتاب زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون الأربعاء القادم لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية بين الطرفين، وذلك في أعقاب زيارة كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر لبكين الأسبوع الماضي.

ويذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت بالأمس لكون الصين تدرس إلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الخارجية الصينية أفادت عقب ذلك بأن وفداً صينياً سيتوجه إلى واشنطون، الأمر الذي أعاد بشكل أو بأخر أمال الأسواق في فرص توصل الطرفان لاتفاق تجاري يجنبهم تفاقم الصراع في أعقاب انقضاء أجل الهدنة التي توصلوا إليها في نهاية العام الماضي والتي تم تمديدها في وقت سابق من هذا العام.

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بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي على أعتاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي والكشف عن بيان الفائدة على الأموال الفيدرالية وسط التوقعات بخفض أسعار القائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.25% من 1.50%، وفي أعقاب أظهر قراءة مؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ النمو ومؤشر الميزان التجاري تقلص الفائض خلال الشهر الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.47% ليخسر 7.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,610.38، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.76% ليخسر هو الأخر 169.35 نقطة ويصل إلى المستوى 22,089.38.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.12% ليربح 41.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,725.96، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.74% ليربح هو الأخر 21.50 نقطة ويصل إلى المستوى 2,927.97.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.71% ليربح 208.20 نقطة ويصل إلى المستوى 29,418.02، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.95% ليخسر 20.94 نقطة ويصل إلى المستوى 2,175.38.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.66% ليربح 66.12 نقطة ويصل إلى المستوى 10,026.74، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.88% ليربح هو الأخر 55.17 نقطة ويصل إلى المستوى 6,338.90.