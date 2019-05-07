شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يلامس دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليلامس بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مما ساعده على الارتداد قليلاً للأعلى في نهاية التداولات ليقلص من خسائره ، ويغلق على انخفاض جديد بلغت نسبته -1.48% بما يعادل -135.74 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9430.00 ، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 9100.00 .

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9245.00 .