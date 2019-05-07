شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على الاحتياطي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي والبيانات والتطورات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.7000 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6991، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7004، بينما حقق الأدنى له عند 0.6981.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية والذي أوضح اتساع الانكماش إلى ما قيمته 42.6 مقابل 45.6 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.9% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%.

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وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.95 مليار دولار استرالي مقابل 5.14 مليار دولار استرالي في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 4.49 مليار دولار استرالي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بخفض أسعار القائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.25% من 1.50%.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.35 مليون مقابل 7.09 مليون في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ 49 عام إلى 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 3.8%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم الجمعة الماضية أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 263 ألف وظيفة مضافة مقابل 189 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.3%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس حيال التنظيم المالي في حدث مناقشات منتدى القادة الذي تستضيفه جامعة ييل في ولاية كونيتيكت ويأتي ذلك في أعقاب اللجنة الفيدرالية الأسبوع الماضي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.