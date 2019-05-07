شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة وتقلص اتساع الفائض في الميزان التجاري في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر آذار/مارس والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.9% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، إلا أن القراءة الحالية جاءت متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري أيضا لشهر آذار/مارس والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.95 مليار دولار استرالي مقابل 5.14 مليار دولار استرالي في شباط/فبراير، إلا أن القراءة الحالية جاءت متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 4.49 مليار دولار استرالي.