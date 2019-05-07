شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 5146نقطة امس الاثنين، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 5150 نقطة، لذلك نتوقع في حالة اغلاق المؤشر اسفل مستوى 5140 نقطة، فان المؤشر سيواصل تراجعه في الاجل القصير لمستوى الدعم التالي عند 5030 نقطة. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة خاصة الاسبوع الحالي. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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