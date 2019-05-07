شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10296 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10350 نقطة، ليتحول بذلك الى الاتجاه الهابط، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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