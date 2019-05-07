شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تغلق منخفضة بعد تهديدات "ترامب" التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب إطلاق الرئيس "دونالد ترامب" تصريحات من شأنها تفاقم الحرب التجارية مع الصين مما أربك الأساق العالمية يوم الإثنين.



وكشف "ترامب" عن عزم إدارته زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% بداية من يوم الجمعة القادم من 10% حالياً.



وأكد "ترامب" على أن الصينيين يحاولون التفاوض منذ عشرة أشهر ولكن دون جدوى وأفاد بأن الرسوم المفروضة بالفعل أنعشت الاقتصاد الأمريكي.



وهدد الرئيس الأمريكي باستهداف سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إضافية برسوم جمركية نسبتها 25% قريباً.

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وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند 62.25 دولار للبرميل، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 62.9 دولار وأقل سعر عند 60.04 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.6% مغلقاً عند 71.24 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 68.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 26438 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 26476 نقطة وأقل مستوى عند 26033 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 8123 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8135 نقطة وأقل مستوى عند 7981 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2932 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2937 نقطة وأقل مستوى عند 2898 نقطة.