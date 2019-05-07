شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع لكنها لا تزال داخل نطاق تداول ضيق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الريبل خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب الإعلان عن المزيد من الأنباء الإيجابية حيال العملات الرقمية.



ولا تزال الريبل تتحرك داخل نطاق ضيق في التعاملات في ظل التقلبات التي تشهدها سوق العملات الرقمية بوجه عام بعد قفزات سجلتها الشهر الماضي.



ومن جانبها، أعلنت شركة "فيديليتي" الاستثمارية بالولايات المتحدة عن خطة للانخراط في تعاملات مؤسسية على العملة الرقمية "بتكوين" خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب ما ذكر تقرير نشرته "بلومبرج".

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وأشارت مصادر للوكالة إلى أن "فيديليتي" تنوي تنويع محافظها الاستثمارية أمام العملاء لتشمل العملات الرقمية في وقت قريب.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



أما "بتكوين"، فقد انخفضت بنسبة 0.8% إلى 5764 دولارا وسجلت أعلى سعر عند 5826.2 دولار وأقل سعر عند 5633.8 دولار، وبلغت قيمتها السوقية اليوم 101.9 مليار دولار.