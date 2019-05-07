شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعترف..خاصية الإنذار في قمرة القيادة بطائرات "737 ماكس" لم تكن متاحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "بوينج" إنها اكتشفت لاحقاً بأن طائرات "737 ماكس" كانت تحلق بدون خاصية الإنذار في قمرة القيادة، ولكنها لم تستطع إبلاغ شركات الطيران بهذه المشكلة.



وأضافت الشركة أنها أدركت هذه المشكلة بعد التصنيع، وأنها أخطرت الجهات التنظيمية الفيدرالية في أمريكا فقط بها بعد سقوط الطائرة الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وصممت هذه الخاصية لإنذار الطيارين بأن المستعشرات الرئيسية ربما توفر معلومات غير صحيحة عن حالة مقدمة الطائرة، وهي مشكلة كشفت تحقيقات أولية أنها كانت السبب في سقوط طائرتين "737 ماكس" إندونيسية وإثيوبية.

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وأكدت "بوينج" أن مهندسيها أدركوا أن خاصية الإنذار في المستشعرات اختيارية وليست ضرورية وأن الطائرات "737 ماكس" آمنة.



ورغم هذا الاعتراف، إلا أن "بوينج" ترى "737 ماكس" آمنة حتى بدون مستشعرات الإنذار وأنها أخطرت إدارة الطيران الفيدرالية بهذه المشكلة.



يُذكر أن "737 ماكس" قد تم وقف استخدامها دوليا من جانب حكومات وشركات الطيران حول العالم بعد سقوط طائرتين إندونيسية وإثيوبية في مارس/آذار الماضي مما أسفر عن مقتل مئات المسافرين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 1.2% وأغلق عند 371.7 دولار، وسجل أعلى سعر ايوم عند 372.4 دولار وأقل سعر عند 365.6 دولار