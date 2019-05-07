شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعرض حلاً يمنع تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "مايكروسوفت" إنها نجحت بالتعاون مع شركة ناشئة في تطوير برمجيات تقنية يمكنها تأمين أي قاعدة بيانات للانتخابات وتعزيز الشفافية والعملية الانتخابية في المستقبل.



وأضاف الشركة الأمريكية انها طورت البرمجيات بالتعاون مع شركة ناشئة تسمى "Galois" لبناء منظومة انتخابية آمنة بعد الفوز بعقد من وزارة الدفاع "بنتاجون".



وصرح المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" "ساتيا ناديلا" بأن المنظومة البرمجية تسمى "إليكشن جارد" أو "حارس الانتخابات" وسوف تكون متاحة في صيف هذا العام بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

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وأكد "ناديلا" على أن المنظومة يمكن استخدامها بواسطة أي دولة أو حكومة لتأمين انتخاباتها من أي تدخل أو خرق لقواعد بيانات بهدف التأثير على النتائج.



وكانت العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية قد واجهت انتقادات لاذعة بسبب فشلها في صد ما يعرف بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.



ويتهم الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي الكرملين وجهات استخباراتية روسية بنشر معلومات زائفة على الإنترنت واختراق قاعدة بيانات الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات عام 2016 بهدف التأثير عليها ومساعدة الرئيس "دونالد ترامب" على حساب المنافسة "هيلاري كلينتون".



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 128.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 128.5 دولار وأقل سعر عند 126.1 دولار.