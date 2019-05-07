شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بعد خسائر الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار المخاوف التجارية، وذلك بعد تسجيل خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 0.7%.



وسكب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الزيت على النار اليوم بالأسواق بعد إعلانه زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

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وهدد "ترامب" بفرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد واردات من سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إضافية رداً على عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين بعد عشرة أشهر من المفاوضات.



واستقر مؤشر الدولار (امام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% وأغلقت عند 14.927 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 14.99 دولار وأقل سعر عند 14.77 دولار.