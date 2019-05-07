شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض وسط عدم يقين بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين من اتفاق الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة على صياغة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وكانت وكالات أنباء قد تحدثت عن انهيار المحادثات بين رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" وزعيم المعارضة "جيريمي كوربين" الأمر الذي يزيد من عدم اليقين بخصوص الخروج الذي تم تأجيله إلى وقت لاحق هذا العام.



وتستهدف "ماي" التوصل إلى اتفاق يمكن تمريره عبر البرلمان البريطاني بعد رفض اتفاقها ثلاث مرات هذا العام.

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وأقر الاتحاد الأوروبي قرارا بتأجيل خروج بريطانيا من التكتل الموحد إلى الحادي والثلاثين من اكتوبر/تشرين الأول من أجل توفير الفرصة للتوصل إلى اتفاق.



وتزامن ذلك مع تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية ضد واردات بلاده من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، وهو ما ينذر بفتح جبهات جديدة في هذه الحرب التجارية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3101، وسجل أعلى مستوى عند 1.3174 وأقل مستوى عند 1.3081.