وزير الاتصالات: نسعى لتعظيم القيمة المضافة من تصنيع التابلت المدرسى بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء التفاوض مع شركات عالمية لتصنيع التابليت المدرسى بمصر، وذلك عبر لجنة تم تشكيلها تضم بين أعضائها مسؤولين من وزارات الاتصالات و التربية والتعليم و الانتاج الحربى و الهيئة العربية للتصنيع.
وأكد طلعت ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن الدولة تنفذ مشروع ضخم لتطوير التعليم و يتضمن الاعتماد على التابلت و التوسع فى استخدامه فى العملية التعليمية بمراحل مختلفة لذا نسعى لنقل التكنولوجيا الى مصر ، مضيفا :"نعمل على توطين صناعة حقيقية و المحك و الأساس و المحور الذى نستهدف الوصول اليه هو نقل القيمة المضافة لضمان صناعة مستدامة".
وكانت الحكومة قد وزعت نحو أكثر من 700 الف جهاز لوحى لطلاب الصف الأول الثانوى ، كما تم توفير نحو 700 الف شريحة محمول للطلبة فضلا عن توصيل الانترنت السريع عبر كابلات الالياف الضوئية للمدارس.
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