السكة الحديد: 4 % رسوم إدارية تضاف لقيمة التذكرة خلال حجزها عبر الموبايل

كتب رضا حبيشى
أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن قيمة الرسوم الإدارية خلال حجز تذاكر القطارات عبر التليفون المحمول تبلغ 4% يحصل عليها البنك عن كل عملية حجز يقوم بها الراكب، حيث يتم سداد قيمية التذكرة من خلال بطاقات الائتمان.
وأضافت المصادر لليوم السابع، أن كل تذكرة يحجزها الراكب عبر ابليكشن حجز التذاكر بالموبايل يتم إضافة 4% من قيمتها يحصل عليها البنك كرسوم إدارية نتيجة الحجز عبر البطاقات الائتمانية، حيث يتم تخصيص 20% من مقاعد القطارات المكيفة للحجز عبر هذا الأبليكشن.
يذكر أن هيئة السكة الحديد، أطلقت تشغيل...
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