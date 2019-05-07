شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المنفذة: نقل الطاقة الشمسية من بنبان لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو بكر، رئيس الشركة المنفذة للمرحلة الأولى بمشروع بنبان للطاقة، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، إن الشركات المصرية العاملة فى مشروع بنبان للطاقة الشمسية اكتسبت خبرات كبيرة من خلال عملها وتنفيذها لمشروع بنبان الأضخم لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم .

وأضاف أبو بكر، فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه من خلال الخبرات المكتسبة سيتم التركيز على نقلها لقارة أفريقيا سواء نقل الطاقة أو بناء محطات طاقة متجددة.

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وأوضح أبو بكر ، أن الطاقة التى تعادل طاقة السد العالى، والتى ستخرج من مشروع بنبان ، تقدر بنحو 1600 ميجا ستزود المشروعات الجديدة والمناطق المحرومة سواء المصانع أو المنازل وباسعار تنافسية على المستوى العالمى.