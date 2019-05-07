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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الداش كوين تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 130.20، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج رأس وكتفين مقلوب، مما يعني بأن اختراق المستوى المذكور سيشكّل حافز إيجابي قوي سيفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 147.34 بشكل مباشر.
وبالتالي، ستبقى توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 116.40 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 120.00 والمقاومة 140.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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