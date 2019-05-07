شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحاول التعافي – تحليل - 07-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر اللايتكوين تداولات إيجابية الآن ليقترب من المقاومة المحورية 84.30، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات تشبّع واضح في الشراء الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 75.35 لتأكيد التوجه نحو 69.80 كمحطة تالية.

نشير إلى أن اختراق 84.30 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 89.87 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 84.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط